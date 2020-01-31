Otomobil apartman bahçesine girdi:  2 yaralı - Son Dakika

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil virajda savrularak bir apartmanın bahçesine girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çankaya Mebusevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik Caddesi'nden Tandoğan yönünde giden Mehmet Yıldız yönetimindeki 06 PIA 92 plakalı otomobil, virajda savrularak İlter Caddesi'ndeki apartmanın bahçesine girdi. Kazada, sürücü ile ismi öğrenilemeyen 1 kadın yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, apartman bahçesinde ise hasar oluştu. Kaza sesini duyan güvenlik görevlisinin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Yılmaz ise ayakta tedavi edildi. Alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Yıldız'ı polis merkezine götürülerek ifadesi alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otomobilden görüntü

Apartman bahçesinden görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,