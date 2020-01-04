Otomobil apartmanın bahçe duvarından düştü - Son Dakika
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Otomobil apartmanın bahçe duvarından düştü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvarına çarptığı apartmanın bahçesine düştü.

Otomobil apartmanın bahçe duvarından düştü, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvarına çarptığı apartmanın bahçesine düştü. Sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.


Olay, Yeşilyurt Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.E.'nin kullandığı 80 AJ 194 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkan otomobil, bahçeye düştü. Yaklaşık 1 metrelik boşlukta askıda kalan otomobil, hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Ş.E. ise büyük şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, otomobilde gaz sızıntısı olması ihtimaline karşı önlem aldı.


Otomobil, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Güvenlik Caddesi, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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