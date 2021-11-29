DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ - Son Dakika

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 2 metrelik yükseklikten apartman bahçesine düştü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 2 metrelik yükseklikten apartman bahçesine düştü. Ters dönen araçtan çıkan 3 kişi, olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İlyasbey Caddesi'nden, Hastane Caddesi yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 22 LN 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 2 metrelik yükseklikten apartman bahçesine düştü. Araç ters dönerken, içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Polis, araç sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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