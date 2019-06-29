Son Dakika Haberleri: Otomobil apatman bahçesine uçtu, sıkışan 2 kişi güçlükle kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil apatman bahçesine uçtu, sıkışan 2 kişi güçlükle kurtarıldı

1 saat önce

BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, apartman bahçesine düştü.

Otomobil apatman bahçesine uçtu, sıkışan 2 kişi güçlükle kurtarıldı, System.String[]
BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, apartman bahçesine düştü. Ters dönen aracın altında kalan 2 kişi, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Ünsal'ın kullandığı 16 BGR 84 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu. Yolun alt bölümünde kalan apartmanın bahçe duvarına çarpan araç, taklalar atarak bahçeye düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkışırken, sürücü Volkan Ünsal kendi imkanlarıyla çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta bulunan İlhan Özargın ve Celal Acar'ı 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden kurtardı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Bursa ve Çekirge devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:22 Kaynak: DHA
Volkan Ünsal, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı Siyanürlü hava bir apartmanı hasta etti (Özel) Devleti dolandırılmaktan kurtarmak için 6 üniversite bitirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:30:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil apatman bahçesine uçtu, sıkışan 2 kişi güçlükle kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]