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Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar-Konya karayolunda arızalanan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar- Konya karayolunda arızalanan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kargo şirketine ait kamyonun sürücüsü arızalanan aracı güvenlik şeridine çekti. Bu sırada Diyarbakır'dan Aydın'a giden bir otomobili, yol kenarındaki kamyonu fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Sıkıştıkları araçtan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince çıkartılan yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar ve Akşehir Devlet Hastanelerine sevk edildi. Otomobilin çarpması sonucunda kamyonun arka lastik aksamının yerinden çıkması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza sonrası karayolunda trafik akışı tek yönlü verilirken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
(Ergün Çini/İHA)
Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:15 Kaynak: İHA
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