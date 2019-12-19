Otomobil arkasında sürüklenen köpek, tedaviye alındı - Son Dakika
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Otomobil arkasında sürüklenen köpek, tedaviye alındı

6 saat önce

MERSİN'de, otomobilin arka tamponuna bağlanıp sürüklenerek götürülürken cep telefonuyla görüntülenen köpek, tedaviye alındı.

Otomobil arkasında sürüklenen köpek, tedaviye alındı, System.String[]

MERSİN'de, otomobilin arka tamponuna bağlanıp sürüklenerek götürülürken cep telefonuyla görüntülenen köpek, tedaviye alındı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kırıklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde meydana geldi. U.K. yönetimindeki 33 NC 006 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi, cep telefonu ile kayda alındı. Kilometrelerce araç arkasında sürüklenen köpeğin yorgunluktan bitkin düştüğü görüntüler büyük tepki çekti. Kimlik tespit edilmesinin ardından polis tarafından yakalanarak  gözaltına alınan U.K.'ye  6 bin 572 TL para cezası kesildi. U.K.'nin, aracın arkasına bağlayıp sürüklediği köpek, Tarsus Hayvan Barınağı'nda tedaviye alındı.

Hayvan Barınağı'nın sorumlu veteriner hekimi Mehmet Demir, köpeğin durumunun gayet iyi olduğunu belirtirken, "Pati altlarında sürtmeye bağlı olarak hafif zedelenmeler şekillenmişti. Antibiyotik tedavisine başlandı. 5 gün boyunca antibiyotik tedavisi yapılacak, ondan sonra genel durumu gözetimimiz altında devam edecek" dedi.

Barınak sorumlusu Esra Bişi ise, "Dün yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz bir daha böyle üzücü bir olayın yaşanmamasını diliyoruz. Bütün vatandaşlardan  hayvanların yaşam haklarına saygı duymalarını bekliyoruz" diye konuştu.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:59 Kaynak: DHA
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