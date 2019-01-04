Otomobil Askeri Tıra Çarptı: 1 Ölü 1 Yaralı
1 saat önce
Otomobil askeri tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralıKİLİS - Kilis'te, otomobilin askeri tıra yandan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Otomobil askeri tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı
KİLİS - Kilis
'te, otomobilin askeri tıra yandan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Murat Karagülle yönetimindeki 27 FM 211 plakalı otomobil Kilis- Elbeyli
Karayolunda Elbeyli ilçesine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen askeri tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Karagülle olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Gülay
Karagülle ile yaralandı. Yaralanan Gülay Karagülle, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın yoğun sis ve yağmur nedeniyle kaynaklandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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