Otomobil askıda kaldı sürücüsü, "Daha önce de sulama kanalına düştüm" diyerek güldü - Son Dakika
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Otomobil askıda kaldı sürücüsü, "Daha önce de sulama kanalına düştüm" diyerek güldü

28.06.2022 09:48

Otomobil askıda kaldı sürücüsü, "Daha önce de sulama kanalına düştüm" diyerek güldü Adana'da geri manevra yaparken şarampolü fark etmeyerek otomobili askıda kalan bir kişi "Daha öncede sulama kanalına düştüm" diyerek güldü Kazada sürücüyle birlikte 3 kişi yara almadan kurtuldu Adana'da geri...

Otomobil askıda kaldı sürücüsü, "Daha önce de sulama kanalına düştüm" diyerek güldü

Adana'da geri manevra yaparken şarampolü fark etmeyerek otomobili askıda kalan bir kişi "Daha öncede sulama kanalına düştüm" diyerek güldü

Kazada sürücüyle birlikte 3 kişi yara almadan kurtuldu

ADANA - Adana'da geri manevra yaparken şarampolü fark etmeyerek otomobili askıda kalan bir kişi "sürekli kaza yapıyorum. Daha öncede sulama kanalına düştüm" diyerek güldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kürşat Güneş kullandığı 01 ADH 113 plakalı otomobille sokakta geri manevra yaptığı sırada belediyenin yapımını sürdürdüğü yolun kenarındaki şarampole düşerek askıda kaldı. Kaza sonrası Güneş ve yanındaki iki arkadaşı araçtan yara almadan çıktı. Olayın yaşandığı ve yapım çalışmasının sürdüğü yolda önlem alınmadığı görüldü.

Öte yandan, Güneş'in geçen yıl kullandığı araçla merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Mavi Bulvardaki sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Güneş, sürekli kaza yaptığını söyleyerek, "Geçen yılda sulama kanalına düştüm. Bana bir şey olmadı. Şimdi de hiç fark etmedin geri gelirken düştüm. Yine bir şey olmadı" diyerek güldü.

Trafik polisi kazayla ilgili çalışma başlattı. Otomobil çekiciyle askıdan kurtarıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Otomobil askıda kaldı sürücüsü, 'Daha önce de sulama kanalına düştüm' diyerek güldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil askıda kaldı sürücüsü, "Daha önce de sulama kanalına düştüm" diyerek güldü - Son Dakika
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