Otomobil Atık Su Kanalına Uçtu, Sürücü Yaralandı
37 dakika önce
ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin atık su kanalına uçmasıyla meydana gelen kazada sürücü Emre Kalagı yaralandı.
ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin atık su kanalına uçmasıyla meydana gelen kazada sürücü Emre Kalagı yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan
ilçesi Fevzipaşa
Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Kalagı yönetimindeki 34 SR 4360 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, atık su kanalına uçtu. Kazanın şiddetiyle yaralanan Kalagı, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kalagı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:51 Kaynak: DHA
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