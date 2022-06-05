Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı

05.06.2022 00:57
Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ayçiçeği tarlasına uçtu.

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ayçiçeği tarlasına uçtu. Kaza sonrası sürücü yaralanırken aracın motoru ise otomobilden ayrılarak ayrı bir noktaya savruldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Güneri Mahallesi Kozan Organize Sanayi Bölgesi Çandık Mahallesi yol güzergahı üzerinde meydana geldi. Onur Avcı (20) idaresindeki 01 CGN 98 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ayçiçeği tarlasına uçtu. Kaza sonrası yaralanan sürücü Avcı kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılırken, kazaya karışan otomobilin motoru ise araçtan ayrılarak başka bir noktaya düştü.

Polis ekipleri ise kaza yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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