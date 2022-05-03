Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

03.05.2022 15:57
Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Mutlu Erdoğan (17) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Mutlu Erdoğan (17) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Köşk- Dalama yolunda meydana geldi. Köşk'ten kırsal Dalama Mahallesi yönüne giden Şevket Kadı'nın (20) kullandığı 09 AR 584 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobildeki Mutlu Erdoğan hayatını kaybederken, sürücü Şevket Kadı ve Berkay Sönmez ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. ?


Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Mutlu Erdoğan, Otomobil, Dalama, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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