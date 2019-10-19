Son Dakika Haberleri: Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsmail Yavuz (25) idaresindeki 55 HR 410 plakalı otomobil, Ayancık kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Oktay Özaltun, Hakan Özaltun ve Ramazan Yavuz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Özaltun (21) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erfelek, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:46 Kaynak: AA
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