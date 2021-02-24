Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

24.02.2021 01:46

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bekir Ö., yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bekir Ö., yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Bekir Ö. (36) yönetimindeki 06 ABB 79 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Bekir Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Otomobil, Ceyhan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
03:28 FIVB Milletler Ligi Finali'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu
03:24 FIVB Milletler Ligi Finali'nde Filenin Sultanları, Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu
23:54 Van Erciş'te Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 19 Yaralı
23:52 Düğünde bitti sanılan kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 19 yaralı
23:35 Starlink uydularının geçişi Isparta semalarında göründü
23:32 Starlink uydularının geçişi Isparta semalarında göründü
23:17 Torbalı'da kır düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti
23:15 Düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti
23:15 Çanakkale'de orman yangını sürerken 1 köy boşaltıldı
23:13 Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 1 köy boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 03:53:49. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement