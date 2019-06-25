Son Dakika Haberleri: Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı
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Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı

38 dakika önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile eşi, gelini ve 2 küçük torunu yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde meydana geldi. Nezihi Aytekin (56) yönetimindeki 06 FK 8001 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Nezihi Aytekin ile araçtaki eşi Memnune (54), gelini Fatma (30), torunları Nisa (3) ve Berra Sıla Aytekin (8) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Memnune Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
OSB, Honaz, Denizli, Güncel
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