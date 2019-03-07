Son Dakika Haberleri: Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

38 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu turizm merkezi istikametine gitmekte olan E.K.'nin kullandığı 07 FJB 56 plakalı otomobil, önce yol kenarında bulunan trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptı.

Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü E.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.V. yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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