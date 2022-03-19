Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde vatandaşlık kimliği ve ehliyeti bulunmayan sürücü, 42 AGJ 659 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aydınlatma direğine çarptı. Çapmanın şiddetiyle savrulan otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bir kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.