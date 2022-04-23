Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

23.04.2022 22:58
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Caddesi Sinop- Samsun karayolu üzerinde 22.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AU 589 plakalı otomobil ile seyir halinde olan S.E., virajı döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmında bulunan refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta şoför S.E. ile yanında bulunan S.D. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

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Otomobil, Samsun, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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