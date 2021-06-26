Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, aydınlatma direğine çarptığı otomobilinde 3 kişinin ölümüne neden olan ve kazada yaralanan sürücü İlker Mutlu (24), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Mutlu'nun dün de aşırı hız nedeniyle trafik cezası yediği öğrenildi. İlker Mutlu'nun, ilk ifadesinde, "Sabah işe gidiyorduk. Virajda araç kontrolden çıktı. Kaza meydana geldi" dediği öğrenildi.

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