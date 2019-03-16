Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Anne Öldü, Oğlu Kurtuldu
1 saat önce
HATAY'ın İskenderun ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü çevre mühendisi Tülin Salman (30) öldü.
HATAY'ın İskenderun
ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü çevre mühendisi Tülin Salman (30) öldü. Salman'ın yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu Fırat
ise kazadan yara almadan kurtuldu.
?Kaza, saat 12.00 sıralarında İskenderun- Arsuz
otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Payas
Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görev yapan Tülin Salman yönetimindeki 31 P 0789 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Salman'nın otomobilinin üzerine devrildi. Araçta sıkışan Tülin Salman ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Fırat ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
?İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Tülin Salman, hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. - Hatay
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:32 Kaynak: DHA
Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi
Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti
Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası
Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu