Otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı - Son Dakika

Milyonluk araca çarpan Masterchef jürisi oralı bile olmadı! Sahibi peşini bırakmayacak

Şiddetin merkezi, turist gibi içeri sızan aktivistin paylaşımlarıyla ifşa oldu

- Otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağacı devirdi. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AH 962 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çaptı. Kazada, aydınlatma direği ve ağaç devrilirken sürücü ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.