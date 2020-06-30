Otomobil aynasında çıkan uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptığı aramada yan aynaların arka kapakların içerisine gizlenmiş 30 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler E.G. ve M.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.

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