ÇERKEZKÖY'DE MİDİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin önünde seyreden yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi. Süleyman Sirel idaresindeki 34 SY 4534 plakalı otomobil iddiaya göre hızla giderken, Turgay Balta'nın kullandığı 59 M 7239 plakalı yolcu midibüsüne arkadan hızla çarptı. Şiddetli çarpmada otomobil sürücüsü Sirel, yanındaki Mutlu Özden, Edanur Karaca ile minibüs yolcularından Birgül Çiğ ile Birsen Yıldız yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.