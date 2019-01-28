Son Dakika Haberleri: Otomobil Az Daha Çığın Altında Kalıyordu

Otomobil Az Daha Çığın Altında Kalıyordu

2 saat önce

Hakkari-Van karayoluna düşen küçük çaplı çığ saniye saniye görüntülenirken, bir otomobil çığın altında kalmaktan saliselerle kurtuldu.

Hakkari- Van karayoluna düşen küçük çaplı çığ saniye saniye görüntülenirken, bir otomobil çığın altında kalmaktan saliselerle kurtuldu.

Karla karışık yağmurla birlikte şimdiye kadar 30'a yakın çığın düştüğü Hakkari-Van ve Hakkari- Çukurca karayolunda çığ tehlikesi devam ediyor. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kent merkezinden 11 kilometre mesafede bulunan 1. Tünel mevkiinde çalışırken üzerilerine doğru çığ gelmeye başladı. İş makinelerinin arasında kalan ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobil ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çığın inişi ve o esnada yaşanan korku ile panik, iş makinelerinin operatörleri Serkan ve Resul Değirmenci tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Çukurca, Van, Hakkari, Güncel
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