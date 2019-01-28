Otomobil Az Daha Çığın Altında Kalıyordu
2 saat önce
Hakkari-Van karayoluna düşen küçük çaplı çığ saniye saniye görüntülenirken, bir otomobil çığın altında kalmaktan saliselerle kurtuldu.
Hakkari- Van
karayoluna düşen küçük çaplı çığ saniye saniye görüntülenirken, bir otomobil çığın altında kalmaktan saliselerle kurtuldu.
Karla karışık yağmurla birlikte şimdiye kadar 30'a yakın çığın düştüğü Hakkari-Van ve Hakkari- Çukurca
karayolunda çığ tehlikesi devam ediyor. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kent merkezinden 11 kilometre mesafede bulunan 1. Tünel mevkiinde çalışırken üzerilerine doğru çığ gelmeye başladı. İş makinelerinin arasında kalan ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobil ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çığın inişi ve o esnada yaşanan korku ile panik, iş makinelerinin operatörleri Serkan
ve Resul Değirmenci tarafından saniye saniye görüntülendi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:51 Kaynak: İHA
Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı
Venezuela Lideri Maduro'yu Koruması İçin Özel Tim Gönderdiği İddia Edilen Rusya'dan Açıklama
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi