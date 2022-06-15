Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı

15.06.2022 21:37
Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı

Avcılar'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında, zulalanmış bir şekilde 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi, Araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.

Avcılar'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında, zulalanmış bir şekilde 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi, Araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında Cihangir mahallesinde bir otomobilden şüphelenerek durdurup GBT sorgusu yaptı. Araçta bulunan U.G. ve S.S. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis ekipleri, otomobilde arama yaptı. Ekipler aracın her bölgesini titizlikle aradı.

Otomobilin bagajından uyuşturucu fışkırdı

Polis ekipleri aramalar sırasında bagajda yoğun koku olduğunu fark etti. Bagajdaki inşaat malzemelerini indirip inceleyen ekipler, bagajın döşemelerinin altına gizlenmiş çok sayıda 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınanların 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

Polis ekipleri araçta bulunan U.G. ve S.S. isimli şüpheli şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' yapma suçundan tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Jandarma ve emniyet Van Gölü'nde omuz omuza görevde Jandarma ve emniyet Van Gölü'nde omuz omuza görevde
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com aracılığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 21:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement