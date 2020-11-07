Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi - Son Dakika

Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi

07.11.2020 13:15

Kırklareli'nde bir otomobilin bagajında bırakılan köpek yavrusu, vatandaşların ihbarı üzerine bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kırklareli'nde bir otomobilin bagajında bırakılan köpek yavrusu, vatandaşların ihbarı üzerine bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karacaibrahim Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta park halindeki bir otomobilin bagajından köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, otomobilin sürücüsü N.A'ya ulaştı.

Otomobilin yanına gelen N.A, 3 aylık köpeği arkadaşının Bulgaristan'dan getirdiğini, eve götürmek üzere otomobilinin bagajına bıraktığını söyledi.

Sahibi tarafından bagajdan çıkarılan köpeği çevredeki vatandaşlar bir süre sevdi.

Sürücü hakkında hazırlanan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Şube müdürlüğünde yapılacak değerlendirmenin ardından sürücüye ceza verilip verilmeyeceğinin belirleneceği öğrenildi.

Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi
Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi
Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi
Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi

Kırklareli, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi - Son Dakika


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