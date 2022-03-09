OTOMOBİL BAGAJINDA 60 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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OTOMOBİL BAGAJINDA 60 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

09.03.2022 11:35

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajında 60 kilo 955 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajında 60 kilo 955 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta, narkotik köpekle yapılan aramada otomobil bagajında 59 kilo 700 gram skunk, 1 kilo 255 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan 2 kişiyi de gözaltına aldı.

OTOMOBİL BAGAJINDA 60 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
OTOMOBİL BAGAJINDA 60 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

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Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL BAGAJINDA 60 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİL BAGAJINDA 60 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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