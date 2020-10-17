Otomobil bagajında Bizans dönemine ait 4 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika

Otomobil bagajında Bizans dönemine ait 4 adet sikke ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında durdurulan aracın bagajında Bizans dönemine ait 4 adet sikke ve maden arama dedektörü ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mesudiye Mahallesi, Şibali Yolu Sokak'ta şüphe üzerine 16 AJC 056 plakalı otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler Bizans dönemine ait olan 4 adet sikke, tarihi kapı kilidi ile 1 adet maden arama dedektörü ele geçirdi. Araç emniyet otoparkına çekilirken sürücü Numan U. ile araçta bulunan Burak Y. gözaltına alındı.

Numan U.?nun emniyetteki ifadesinde Kütahya'nın Domaniç İlçesi'ndeki ormanlık alanda dedektör ile arama yaparken tarihi eserleri bulduklarını söyledikleri ve Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişindeki uygulama noktasına gelmeden kırsal mahalle yollarından İnegöl'e giriş yaparak tarihi eserleri satmayı düşündükleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.