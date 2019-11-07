Son Dakika Haberleri: Otomobil bagajında çalınan 250 litre akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel Otomobil bagajında çalınan 250 litre akaryakıt ele geçirildi

Otomobil bagajında çalınan 250 litre akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

MALATYA'da jandarma ekipleri, iş makineleri ve TIR'lardan akaryakıt çaldığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Otomobil bagajında çalınan 250 litre akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

MALATYA'da jandarma ekipleri, iş makineleri ve TIR'lardan akaryakıt çaldığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde çalıntı olduğu belirlenen 250 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş makineleri, kamyon ve TIR'lardan akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine hareke geçti. Jandarma  ekiplerinin yaptığı araştırmada, hırsızların kullandığı otomobil tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bidonlara konulmuş 250 litre akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ataşehir'de 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı: Anne yaşadığı şoku üzün süre atlatamadı
Şişli'de otomobil evin salonuna daldı Şişli'de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdi Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:03:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil bagajında çalınan 250 litre akaryakıt ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]