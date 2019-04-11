Son Dakika Haberleri: Otomobil Bagajında Kalaşnikof ve Tabancalar Ele Geçirildi

Otomobil Bagajında Kalaşnikof ve Tabancalar Ele Geçirildi

1 saat önce

ADANA'da polis yaptığı asayiş uygulamalarında şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yaptığı aramada 1 kalaşnikof, 3 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

Otomobil Bagajında Kalaşnikof ve Tabancalar Ele Geçirildi, System.String[]
ADANA'da polis yaptığı asayiş uygulamalarında şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yaptığı aramada 1 kalaşnikof, 3 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği Yunus ekipleri, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde şüphelendikteli bir otomobili durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada 1 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 16 mermi ele geçirdi. Yapılan diğer uygulamalarda ise bir başka otomobilde de 3 tabanca ve bir av tüfeği bulundu.  Her iki araç sürücüsü de gözaltına alındı. Polis, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişiyi de yakaladı.

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:48 Kaynak: DHA
Adana, Polis, Güncel
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