Son Dakika Haberleri: Otomobil Bagajında Roma Dönemine Ait Heykel Bulundu

Otomobil Bagajında Roma Dönemine Ait Heykel Bulundu

1 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir otomobilde Roma dönemine ait, gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi.

Otomobil Bagajında Roma Dönemine Ait Heykel Bulundu, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir otomobilde Roma dönemine ait, gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kenan M'nin elinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliye ait otomobili takibe alan jandarma ekipleri, Beylerbeyi Mahallesi'nde durdurdukları aracın sürücüsü Kenan M'yi gözaltına aldı.

Otomobildeki aramada, bagaja gizlenen, 15x10 santimetre ebatında, tunçtan yapılmış, Roma dönemine ait gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi.

Heykel, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlı Kenan M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:25 Kaynak: AA

Sarayköy, Denizli, Roma, Güncel
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