Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

09.05.2022 11:33
Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA'da 2 kişinin otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da 2 kişinin otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler pazar günü öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa- Ankara kara yolu üzerinde kaydedildi.

Seyir halindeki kimliği belirsiz sürücünün otomobilinin bagajında 2 kişi olduğunu gören bir başka sürücü, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında seyahatlerine devam eden 2 kişiden birinin, bagaj kapağını kapanmaması için tuttuğu görüldü.


Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada
Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada
Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada
Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada
Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada
YORUMLAR
500
ÇALINTI OTOMOBİL, 60 KİLOMETRELİK KOVALAMACANIN ARDINDAN TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU ÇALINTI OTOMOBİL, 60 KİLOMETRELİK KOVALAMACANIN ARDINDAN TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Otomobil, Ankara, Pazar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
11:28 Geçim sıkıntısı yaşadığını anlatan genç kız "500 TL ile geçinemiyoruz" dedi, sosyal medya "saçlarının rengini" eleştirdi
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
11:18 İkinci el konut satışında fiyatlar tavan yaptı: Yüzde 127'lik dev artış
11:16 Eski sevgilisini eğlence merkezinden kaçırdı, arabaya bindirip saatlerce dövdü: Savcı 16 yıl hapsini istedi
11:15 Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu
11:08 Adana'da dönerciler arasında silahlı çatışma: Seyyar dönerci iki kardeşi taradı
11:00 Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi
10:55 Nepal, yerel seçimler öncesi sınır kapılarını kapatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 11:46:28. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement