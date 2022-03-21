OTOMOBİL BAGAJINDAKİ MUHAMMET, BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika
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OTOMOBİL BAGAJINDAKİ MUHAMMET, BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

21.03.2022 13:07

ANTALYA'da 4 gündür park halindeki otomobilin bagajında cesedi bulunan Muhammet Aslandoğan'ın (45), başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

ANTALYA'da 4 gündür park halindeki otomobilin bagajında cesedi bulunan Muhammet Aslandoğan'ın (45), başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aracın içinde ise çok sayıda çek ve senet bulundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1261 sokağın ormanlık alana yakın bölgesinde meydana geldi. Yolda yaklaşık 4 gündür park halinde duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına gelen bir kişi, aracın anahtarının kontak üzerinde olduğunu ve içinde kimse olmadığını görünce bagajı açtı. Bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri bulunan bir erkeği hareketsiz halde bulan gencin ihbarıyla adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET

Sağlık ekibi, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde kimlik bulunamazken, vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Polis, aracın Nurettin Demir adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın çalışması sonrası cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda çek ve senet bulundu.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışma sonrası cesedi bulunan kişinin, Muhammet Aslandoğan olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, cinayet şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

(DÜN AKŞAM GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

Bülent TATOĞULLARI- Adem AKALAN ANTALYA, (DHA)-

OTOMOBİL BAGAJINDAKİ MUHAMMET, BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
OTOMOBİL BAGAJINDAKİ MUHAMMET, BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
OTOMOBİL BAGAJINDAKİ MUHAMMET, BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

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Son dakika haberi! Otomobil bagajındaki Muhammet, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş Son dakika haberi! Otomobil bagajındaki Muhammet, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı

Cinayet, Kepez, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL BAGAJINDAKİ MUHAMMET, BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika


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