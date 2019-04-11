Otomobil Bagajından Kalaşnikof Çıktı

Adana'da yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 1 Kalaşnikof marka silah, 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Adana'da yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 1 Kalaşnikof marka silah, 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasıyla şok uygulamalar yapmaya devam ediyor. Yunus ekipleri Gülbahçesi Mahallesi'nde yaptığı şok uygulamada bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagajda Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 16 mermi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Yapılan diğer uygulamalarda da 3 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. Bu silah sahipleri de gözaltına alındı. Ayrıca yunus ekiplerinin yaptığı uygulamada aralarında hırsızlık, uyuşturucu ticareti, fuhuş, resmi evrakta sahtecilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 1 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları alan 21 hükümlü de yakalandı. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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