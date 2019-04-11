Son Dakika Haberleri: Otomobil Bagajından Kalaşnikof Çıktı

Otomobil Bagajından Kalaşnikof Çıktı

37 dakika önce

Adana'da yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 1 Kalaşnikof marka silah, 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Otomobil Bagajından Kalaşnikof Çıktı, System.String[]
Adana'da yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 1 Kalaşnikof marka silah, 3 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasıyla şok uygulamalar yapmaya devam ediyor. Yunus ekipleri Gülbahçesi Mahallesi'nde yaptığı şok uygulamada bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagajda Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 16 mermi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yapılan diğer uygulamalarda da 3 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. Bu silah sahipleri de gözaltına alındı. Ayrıca yunus ekiplerinin yaptığı uygulamada aralarında hırsızlık, uyuşturucu ticareti, fuhuş, resmi evrakta sahtecilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 1 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları alan 21 hükümlü de yakalandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:19 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı Rizeli Gencin Keçi ile Ekmek Kavgası Sosyal Medyada İlgi Çekti Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 09:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Bagajından Kalaşnikof Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]