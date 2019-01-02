Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdal Şahin'in (21) kullandığı 46 ABA 271 plakalı otomobil, Gariplik Caddesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada hafif yaralanan sürücü Şahin, 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:25 Kaynak: AA
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