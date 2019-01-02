Son Dakika Haberleri: Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdal Şahin'in (21) kullandığı 46 ABA 271 plakalı otomobil, Gariplik Caddesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:25 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Eski 1 Numarası Andy Murray, Brisbane'de Elendi Rafael Nadal, Sakatlığı Nedeniyle Brisbane Tenis Turnuvasından Çekildi!

Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi Cumhur İttifakı'na Aykırı Davranan AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 22:04:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]