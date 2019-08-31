Son Dakika Haberleri: Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı

4 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sebahat Coşkun (47) idaresindeki 55 HK 579 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi'nde bahçe duvarına çarptı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı Çalışan annenin emsal 'kreş' davası: Mahkeme işvereni tazminata mahkum etti Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:32:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]