Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı
4 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:42 Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sebahat Coşkun (47) idaresindeki 55 HK 579 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi'nde bahçe duvarına çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı Çalışan annenin emsal 'kreş' davası: Mahkeme işvereni tazminata mahkum etti Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi