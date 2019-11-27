Son Dakika Haberleri: Otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı
Son Dakika Güncel Otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika

Otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü O.Ö. (17), yaralandı.

Otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü O.Ö. (17), yaralandı.

Kaza, dün akşam Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz O.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, O.Ö. yaralandı. Ö.Ö., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
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