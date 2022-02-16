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Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı

16.02.2022 21:43

Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı Römork lastiğini tamir eden ev sahibi sniyelerle ölümden döndü Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, refüjü aşıp bahçe duvarını yıktıktan sonra park...

Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı

Römork lastiğini tamir eden ev sahibi sniyelerle ölümden döndü

Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, refüjü aşıp bahçe duvarını yıktıktan sonra park halindeki römorku devirerek evin duvarına çarparak durabildi. Kaza anında traktörün lastiğini tamir etmeye çalışan Adem Erkut, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Doğan Işık'ın kullandığı 07 ALY 076 plakalı otomobil, Yenimahalle mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjü aşıp tali yola, ardından da takla atarak bahçe duvarını yıkıp evin duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Doğan Işık ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enis Recep Külahlı ve Yavuz Selim Külahlı yaralandı. Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan 3 kişi, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saniyelerle ölümden döndü

Kaza sırasında evinin bahçesinde traktör römorkunun patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan ev sahibi Adem Erkut, saniyelerle ölümden döndü. Lastiğini değiştirmek için römorkun altına taş koyduğunu belirten Erkut, "Bir anda güm diye bir ses duydum. Son anda kendimi kenara attım ve otomobil gelip benim bulunduğum yerden römorka çarpıp devirdi ve duvara çarptı" dedi.

Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı

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Otomobil, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil bahçe duvarını aştı, römorku devirip evin duvarına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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