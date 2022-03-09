Otomobil bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı

09.03.2022 21:30
Otomobil bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşadığı evin bahçe kapısına çarpan sürücü yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşadığı evin bahçe kapısına çarpan sürücü yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Dikmen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki Mustafa A. otomobili ile evinin önüne yanaşmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan sürücü Mustafa A. kaza yerine çağırılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Otomobil bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı
Otomobil bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı
Otomobil bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı
Otomobil bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı

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Tekirdağ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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