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Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

1 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bina bahçesinde salıncakta sallanan çocuğun üzerine uçtu.

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bina bahçesinde salıncakta sallanan çocuğun üzerine uçtu. Otomobil altından komşularının yardımıyla yaraları kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Başiskele Serdar Mahallesi Emir Sultan ile Vadi Caddeleri kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru U. idaresindeki 41 FE 527 plakalı otomobil ile Muhammet İ.A. kontrolündeki 41 ACM 023 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 FE 527 plakalı otomobil Emir Sultan Caddesi altında bulunan bir binanın bahçesine uçarak bu sırada bina bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki E.K.'nin üzerine düştü.

Büyük gürültüyle dışarıya çıkan bina sakinleri ve araç altına kalan E.K.'yi görünce yardıma koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Bu sırada komşuları ve babası Ersin K.'nin yardımıyla otomobil altından yaralı olarak çıkarılan E.K. olay yerine gelen ambulansa alınarak Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kasa sırasında bahçeye uçan otomobildeki sürücü Ebru U. ve yanındaki bir kişi ise şoka girerek hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaza sırasında büyük bir gürültüyle evlerinden çıktıklarını söyleyen bina sakinleri önce deprem daha sonra da doğalgaz patlaması sandıkları, bahçede aracı görünce kaza olduğunu anladıklarını ifade ettiler. Otomobilin altındaki çocuğu görünce yardıma koştuklarını belirten bina sakinleri bölgede sık sık benzer kazaların olduğundan şikayetçi oldular. - KOCAELİ
Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:58 Kaynak: İHA
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