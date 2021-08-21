Edirne'de otomobil bahçeye daldı, faciayı ağaç önledi - Son Dakika

Edirne'de otomobil bahçeye daldı, faciayı ağaç önledi

Meryem Serbest: " Evde yemek yerken birden gelen sese fırladık, ben evin yarısı düştü sandım"

EDİRNE - Edirne'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçesine daldı. O sırada evde yemek yiyen apartman sakinleri ise büyük bir korku ile dışarı fırladı.

Kaza, Edirne merkeze bağlı Şükrüpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.Z.'nin idaresindeki 22 RS 738 plakalı otomobil, bir apartmanın bahçesine girdi. O sırada evde yemek yiyen apartman sakinleri dışarıdan gelen ürkütücü kazanın sesiyle büyük bir korku içerisinde dışarı fırladı.

Kazayı gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü K.Z., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında bahçede oynayan çocuklar olay yerinde uzaklaştırılırken, kazaya sebep olan araç kurtarıcı yardımıyla apartmanın bahçesinden kaldırıldı.

Ağaç olmasaydı evin duvarına dalacaktı

Kaza esnasında apartmanda Oturan Meryem Serbest, "Biz evde yemek yerken birden bire büyük bir sesin gelmesiyle ayağa kalktık. Ben ilk başta evin yarısının yıkıldığını düşündüm. Arabanın bahçemize düştüğünü hiç düşünemedim. Arabanın bahçeye düştüğünü görünce hemen hızla ambulansa haber verdim. Eğer bahçedeki ağaç olmasaydı bu araç apartman duvarına çarpacaktı. Bahçede oturan çocuklar ve apartman sakinleri olarak büyük korku yaşadık. Yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor" dedi.

Apartman sakinlerinden Kaan Tolga Demiray ise, Bu mevkide her zaman kazaların yaşandığını belirterek yetkililerin önlem almasını istedi.