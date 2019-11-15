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Otomobil bahçeye girdi: 2 yaralı

6 saat önce

KOCAELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı.

Otomobil bahçeye girdi: 2 yaralı, System.String[]

KOCAELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarını yıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gölcük Piyale Paşa mevkisinde meydana geldi. Raşit Yılmaz yönetimindeki 41 AY 524 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarını yıkan otomobil, ağaçlara çarparak durdu. Kazada, Raşit Yılmaz ve yanındaki eşi Ayşe Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Yılmaz çiftini tedavileri için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gölcük, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:55 Kaynak: DHA
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