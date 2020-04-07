Otomobil bahçeye uçtu - Son Dakika

Otomobil bahçeye uçtu
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 ABN 916 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, arabada maddi hasar oluştu. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu