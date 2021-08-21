Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat'ın Sorgun Titreyengöl Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halinde bulunan 32 DC 751 plakalı otomobilin sürücüsü Abdülkadir Y., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yolun sağ tarafında bulunan dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Abdülkadir Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Y. ve Elif A. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralılara ilk müdahalesini ola yerinde yaptı. Müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA