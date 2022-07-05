Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı

05.07.2022 15:48

Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu.

Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu. Bu sırada bahçede birilerinin olmaması faciayı önlerken, otomobilde bulunan anne ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Bahçeye uçan otomobilde vinç ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu: 1 yaralı Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu: 1 yaralı Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:57 Sarıyer Belediyesi çalışanları maaşlarına zam yapılması talebiyle belediye önünde grev başlattı: İsteğimiz enflasyonun yarısı kadar zamdır
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:23:51. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement