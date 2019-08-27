Son Dakika Haberleri: Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü

1 saat önce

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi belediyesi Belsin Mahallesinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 38 VD 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, takla atan otomobilde de yaralanan olmadı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hızla bahçeye düşerek takla attığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adebayor imza için Kayseri'ye geldi
Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı Memur ve memur emeklisinin maaş zammı için gözler Hakem Kurulu'nda Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 12:01:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]