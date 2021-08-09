Otomobil bahçeye uçtu, sevgilisini bırakıp kaçtı (2) - Son Dakika

'OLAY YERİNDEN KAÇMADIM, VİNCİ KARŞILADIM'

Merdan Y., kız arkadaşına araç kullanmayı öğretirken, viraja hızlı girmesi nedeniyle otomobili kullanan Şule E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Merdan Y., "Kesinlikle alkol kullanımı veya olay yerinden kaçmak gibi bir durum yok. O an olay yerinden ayrılmamın nedeni de aracın çıkarılması için gelen vinci karşılamaktı. Aynı zamanda ambulansa kadar da kız arkadaşıma ben eşlik ettim" dedi.