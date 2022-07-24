Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti (2)

24.07.2022 21:17
Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti (2)

YAN YANA DEFNEDİLDİLEROtomobilin baraj göletine düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybeden Astsubay Alihan Ördek ile arkadaşı Burakcan Doğan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınarak Göksun ilçesinin Fındık Mahallesi'ne getirildi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Otomobilin baraj göletine düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybeden Astsubay Alihan Ördek ile arkadaşı Burakcan Doğan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınarak Göksun ilçesinin Fındık Mahallesi'ne getirildi. Alihan Ördek'in Türk bayrağına sarılı tabutu ile arkadaşı Burakcan Doğan'ın tabutu mahalle camiinde yan yana konuldu. Cenaze namazları kılınan Alihan Ördek ile Burakcan Doğan, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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