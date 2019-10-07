Otomobil baraj gölüne düşmekten son anda kurtuldu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, beton bariyerleri aşarak takla attı. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil, baraj gölüne düşmekten kıl payı kurtuldu.



Kaza, Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nin Pörnek mezrası yakınlarında meydana geldi. Elbistan'dan Kandil Mahallesi'ne pekmez yapmak üzere yola çıkan Ali D.'nin (60) kullandığı 46 EG 328 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki beton bariyerleri deviren otomobil, takla attıktan sonra baraj gölüne birkaç metre kala durdu. Kandil Barajı'nın derin sularına düşmekten son anda kurtulan otomobil sürücü Ali D. ile akrabası 77 yaşındaki Hatice D. yaralandı. Yaralılar, çevreden yetişen vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ