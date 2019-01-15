Otomobil Baraj Gölüne Düştü, 1 Kişi Kurtuldu 1 Kişide Kayboldu
59 dakika önce
Otomobil baraj gölüne düştü, 1 kişi kurtuldu 1 kişide kayboldu Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan otomobil sürücüsünün arama çalışmaları devam ediyorADANA - Adana'da virajı alamayan otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.
Otomobil baraj gölüne düştü, 1 kişi kurtuldu 1 kişide kayboldu Adana
'da Seyhan Baraj Gölü
'nde kaybolan otomobil sürücüsünün arama çalışmaları devam ediyor
ADANA - Adana'da virajı alamayan otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Araç
içerisinde bir kişi dışarı çıkarken sürücüden haber alınamadı. Sualtı polisi sürücüyü arama çalışması başlattı.
Olay, Çukurova
ilçesi Adnan Menderes
Bulvarı Amerikan Adası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Çörten kullandığı 01 DFC 67 plakalı otomobiliyle virajı alamadı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.
Araç içerisinde bulunan kuzeni Emre Çörten kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra suda kalan Hakan Çörten'in kurtarılması için çevreden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine olay yerine sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan Emre Çörten tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sualtı polisleri suya batan araçta Hakan Çörten'in olmadığını tespit etti. Hakan Çörten'in akıntıya kapılıp sürüklendiği tahmin ediliyor.
Sualtı polisi Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Hakan Çörten'i arama çalışmalarına devam ediyor
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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