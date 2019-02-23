Otomobil Bariyere Çarptı: 1'i Bebek 3 Yaralı
41 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Oylat Köprülü
Kavşağı girişinde meydana geldi. Domaniç
'ten İnegöl'e giden Ünal D. yönetimindeki 43 PL 909 plakalı otomobil, kavşak girişinde kontrolden çıkarak savrulup bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Hanife
U.(62), Tuba D.(26) ve Buğra D.(2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:34 Kaynak: DHA
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